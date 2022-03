Speciale energia: Di Maio, guerra in Ucraina impone tema della sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della guerra in Ucraina il tema della transizione energetica ha acquisito rilevanza ed urgenza ancora maggiori e, alle sfide correlate alla trasformazione strutturale delle nostre economie per affrontare il riscaldamento globale, si somma ora l’esigenza impellente di assicurare la nostra sicurezza energetica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla XIII Conferenza congiunta Maeci-Banca d'Italia. "Un obiettivo che ci impone di accelerare il processo di diversificazione delle rotte e degli approvvigionamenti per affrancarci, per quanto possibile, dal mercato russo. Il governo si è perciò subito mobilitato e la Farnesina è in prima linea in questo impegno. Nelle ultime settimane mi sono recato in Algeria, dove ho ricevuto dai miei interlocutori la massima disponibilità e prontezza a incrementare la fornitura di gas naturale all’Italia e all’Europa, in Qatar dove ho discusso delle forniture di gas naturale liquido, di cui Doha è il nostro principale fornitore. Sono appena rientrato dal Congo e dall’Angola, dove ho approfondito con le rispettive autorità le prospettive per una rafforzata cooperazione nei settori del gas e delle rinnovabili", ha affermato il ministro. (Res)