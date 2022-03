Speciale energia: Di Maio, transizione verde è unica soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La transizione verde è l’unica soluzione per la sicurezza energetica e per la libertà del nostro Paese dai condizionamenti derivanti dalla dipendenza dalle fonti fossili. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla XIII Conferenza congiunta Maeci-Banca d'Italia. "Oltre ad essere determinante nella lotta al cambiamento climatico, la transizione verde è l’unica soluzione per la sicurezza energetica e per la libertà del nostro Paese dai condizionamenti derivanti dalla dipendenza dalle fonti fossili. In questa prospettiva, gli sforzi nazionali si iscrivono anzitutto nella cornice delineata a livello europeo. Dal Green Deal al pacchetto di misure 'Fit for 55' l’Europa ha messo in campo una serie di strumenti per un futuro sostenibile e a zero emissioni, prefiggendosi l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Con Next Generation Eu, che l’Europa ha adottato in risposta all’emergenza pandemica, abbiamo a disposizione un massiccio piano di rilancio, incentrato sulla transizione verde quale contributo agli obiettivi climatici, a una crescita sostenibile e alla sicurezza energetica", ha sottolineato Di Maio. (Res)