Speciale energia: Conte, contro rincari intervenire su accise ed extra profitti, contributi di solidarietà da comparto assicurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Per contenere il caro bollette ci sono vari strumenti. Il governo ci sta lavorando e da noi sta arrivando un contributo importante. Penso a prelevare dagli extra proventi dalle gare per CO2, intervenire sugli extra profitti delle compagnie, ridefinire le accise che incidono sul caro benzina". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite della trasmissione “Agorà” su Rai3. "Ci sono comparti che in 2 anni di pandemia hanno accumulato profitti non commisurati alle prestazioni erogate, ad esempio il comparto assicurativo. Penso a dei contributi di solidarietà, sostenibili, che non compromettono le logiche di mercato", ha spiegato Conte. Per tagliare il gas russo “dobbiamo lavorare per cercare fornitori alternativi, penso all'Algeria, all'Egitto, alla Libia anche se lo scenario è più complesso”, ha concluso il leader del M5s. (Rin)