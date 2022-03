Ucraina: Coldiretti, nuovo stop taglia 378 milioni di chili concimi a Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una risposta immediata può derivare dalla stessa capacità del settore agricolo di produrre energia con il biometano agricolo il cui processo di digestione anaerobica alimentato da scarti e rifiuti delle filiere agroalimentari che mette a disposizioni preziosi materiali fertilizzanti", afferma il presidente Ettore Prandini nell’auspicare che “il ministero della Transizione ecologica adegui al più presto la disciplina consentendo la equiparazione ai concimi di origine chimica nei piani di fertilizzazione per un libero utilizzo". La sostanza organica residua, il cosiddetto digestato, contiene elementi della fertilità, quali azoto, fosforo e potassio ideali per la fertilizzazione dei terreni grazie all’apporto di sostanza organica e di elementi nutritivi. Se gli obiettivi del Pnrr saranno rispettati - spiega la Coldiretti - si stima di produrre 130 milioni di tonnellate di fertilizzante organico in grado di ridurre del 30 per cento le emissioni del settore. L’annuncio dello stop alle esportazioni ucraine di concimi sta facendo ulteriormente impennare i costi di produzione delle aziende agricole che devono affrontare rincari di tutti i concimi. L’urea che è il fertilizzante più importante per l’agricoltura - conclude la Coldiretti - è balzata a quasi 1.000 euro a tonnellata contro i 350 euro a tonnellata dello scorso anno, secondo il report di Cai – Consorzi agrari d’Italia, mentre il perfosfato minerale è passato da 170 agli attuali 330 euro/tonnellata e i concimi a contenuto di potassio sono schizzati da 450 a 850 euro/tonnellata. (Com)