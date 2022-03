Ucraina: Zelensky ha chiesto a Biden nuove sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all'omologo statunitense Joe Biden di introdurre nuove sanzioni contro la Russia. Lo riferisce oggi l'emittente televisiva statunitense "Cnn" in riferimento alla conversazione tra i due capi di Stato avvenuta l'11 marzo. In particolare Zelensky avrebbe chiesto nuove misure per isolare la Russia dal commercio globale, tra cui la chiusura dell'accesso alle navi di Mosca alle acque internazionali, oltre ad espandere le sanzioni personali contro le élite russe. (Res)