Regno Unito: gruppo anarchico occupa la casa dell'oligarca russo Deripaska nel centro di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri del gruppo Anarchist Action Network hanno occupato una proprietà nel centro di Londra legata all'oligarca russo Oleg Deripaska. Secondo quanto riferito, gli anarchici stanno occupando il palazzo in piazza Belgrave per protestare contro l'invasione dell'Ucraina e per mostrare "solidarietà" al popolo ucraino e ai cittadini russi "che non hanno mai accettato questa follia". Il gruppo ha affermato che la proprietà servirà da "sostegno ai rifugiati, per il popolo ucraino e per persone di tutte le nazioni ed etnie". Alcuni dei manifestanti hanno riferito alla stampa presente che non c'è acqua calda in casa e cibo nei frigoriferi, suggerendo, quindi, che la proprietà non risulta abitata da un po'. I manifestanti, inoltre, hanno riferito che non intendono vivere o dormire nella proprietà, ma la occuperanno a rotazione. La scorsa settimana, il Regno Unito ha sanzionato Deripaska, un industriale con stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin. (Rel)