Italia: Commissione Ue, operazione Bei e Bnl Bnp Paribas per Pmi

- Il Gruppo Bei, che comprende la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), e Bnl Bnp Paribas hanno annunciato una nuova operazione a sostegno delle piccole e medie imprese in Italia. Lo si apprende dalla Commissione europea. L'operazione è sostenuta dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (Efsi). La transazione è una cartolarizzazione sintetica del portafoglio di prestiti in bonis della banca. Il Fei ha emesso una garanzia per una tranche di circa 94 milioni di euro, con una controgaranzia della Bei, che permetterà a Bnl Bnp Paribas di erogare nuovi prestiti agevolati fino a 470 milioni di euro alle imprese italiane che devono affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Questa operazione sosterrà quindi le imprese in una fase critica della ripresa. "Accolgo con favore questo sostegno finanziario alle piccole e medie imprese italiane, sostenuto dal Piano di investimenti per l'Europa e basato sulle garanzie della Bei e del Fei2, ha dichiarato il commissario all'Economia Paolo Gentiloni. "I finanziamenti messi a disposizione da questa operazione permetteranno alle aziende di continuare la loro ripresa economica dalla crisi pandemica, creando e mantenendo posti di lavoro nel processo", ha aggiunto. (Beb)