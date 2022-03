Milano: fingono lite per avvicinare vittima e la rapinano, arrestati 20enne e 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera intorno alle 21, due cittadini marocchini di 20 e 24 anni, entrambi con precedenti e irregolari, sono stati arrestati dalla polizia per la rapina di un cellulare in via Pier Candido Decembrio. La segnalazione al 112 è arrivata da parte di un 50enne boliviano che riferiva di aver assistito a una lite tra due persone a bordo del filobus della linea 91 e di essere quindi intervenuto per calmare la situazione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, in realtà si trattava di un escamotage messo in atto dagli arrestati per avvicinare la vittima, la quale subito dopo esser scesa alla fermata di piazzale Cuoco è stata aggredita con calci e pugni e poi rapinata del telefono. Entrambi, quindi, sono stati rintracciati e fermati.(Rem)