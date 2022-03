Energia: ministra spagnola Ribera, su gasdotto Midcat "molto difficile" fare progressi con Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la costruzione del gasdotto che permetterebbe alla Spagna di esportare il gas che stocca al resto d'Europa "è molto difficile fare progressi con la Francia". Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, nel corso del suo intervento ad un forum organizzato dal quotidiano "La Vanguardia". Il progetto Midcat è stato messo in sospeso diversi anni fa dalla Commissione europea che lo ha considerato non redditizio. Tuttavia, la necessità dell'Europa di diventare indipendente dal gas, dal petrolio e dal carbone russo ha riaperto questa possibilità. Ribera ha spiegato che la costruzione di questo tubo tra i due paesi dovrebbe essere finanziata dall'Europa, dato che la Spagna paga già il sistema di rigassificazione che le permette di avere riserve di gas accumulate e di trovarsi in una situazione più flessibile rispetto ad altri. La ministra ha chiarito che se il progetto di interconnessione attraverso i Pirenei venisse rilanciato, l'infrastruttura sarà preparata per trasportare oltre al gas anche altri prodotti che diventeranno più importanti in futuro, come l'idrogeno, in modo che non sia necessario costruire ulteriori tubi. Per quanto riguarda le misure che possono essere prese a breve termine per alleviare gli effetti della crisi energetica, Ribera ha auspicato che il 24 e 25 marzo il Consiglio europeo prenderà una decisione per consentire ai paesi di disaccoppiare i prezzi dell'elettricità dal gas.(Spm)