Ue: Orlando, dall'Italia sì convinto per direttiva equilibrio di genere nei Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome dell'Italia ho espresso un sì convinto alla direttiva europea Womenon Boards per migliorare l'equilibrio di genere nei Cda delle imprese. L'Europa promuove sempre più i diritti delle donne, oggi facciamo un importante passo in avanti per valorizzarne i talenti e la crescita". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, oggi a Bruxelles per il Consiglio dell'Ue su Occupazione, Politica sociale, Salute e Consumatori (Epsco).(Rin)