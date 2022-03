Energia: Capone, inaccettabili speculazioni, subito Price cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, interviene sull'ingiustificato rincaro dei prezzi dell'energia e dei carburanti. "Come ha denunciato il ministro Cingolani, è inaccettabile che in questo momento, reso drammatico dalla guerra russo-ucraina, ci siano delle truffe e delle speculazioni sui prezzi dell'energia e dei carburanti - spiega il leader sindacale in una nota -. In tal senso, a nome dell'Ugl, esprimo pieno sostegno all'iniziativa della Procura di Roma di aprire un fascicolo di indagine per fare chiarezza sulle ragioni di tali aumenti. E' inammissibile che a pagare questi rincari siano lavoratori ed imprese, pertanto chiediamo al governo di intervenire immediatamente stabilendo un 'Price cup', ossia un tetto fisso ai costi energetici. Inoltre - conclude Capone -, ribadiamo ancora una volta l'importanza di sospendere accise e iva sul carburante almeno per il periodo di profonda crisi che stiamo vivendo. E' fondamentale agire subito per evitare conseguenze drammatiche sotto il profilo economico e occupazionale nel nostro Paese". (Com)