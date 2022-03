Energia: Cavallaro (Cisal), su rincari ridurre accise e iva su carburanti e oneri accessori su bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo non più differibile un intervento del Governo verso una riduzione delle accise e magari anche dell'IVA sui carburanti, così come degli oneri accessori sulle bollette energetiche". Così il Segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. "Premesso che alcune dinamiche che hanno portato ad un indiscriminato aumento dei carburanti negli ultimi giorni appaiono poco chiare e devono essere verificate nelle competenti sedi - ha continuato - appare evidente che la congiuntura internazionale consiglia uno stretto monitoraggio dell'andamento dei prezzi al mercato di tali beni, così come di quello del gas e dell'energia elettrica. Gli effetti su milioni di famiglie sono devastanti".(ren)