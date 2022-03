Imprese: Eni cede a Sixth Street il 49 per cento di Enipower (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore Infrastructure di Sixth Street si occupa di creare soluzioni a lungo termine per le aziende che operano settore delle infrastrutture a livello globale. Sixth Street stringe accordi di capital partnership su larga scala con istituzioni che gestiscono infrastrutture, trasmissione di energia e asset rinnovabili. "La transizione energetica globale richiede soluzioni creative e a lungo termine, e siamo lieti di collaborare con Eni nell'applicazione efficiente della sua strategia di transizione energetica", ha affermato Richard Sberlati, Partner di Sixth Street. "Questa operazione è un esempio dell'approccio di partnership che adottiamo per creare soluzioni istituzionali per società multinazionali in Europa e Nord America, facendo leva sulle solide capacità della nostra piattaforma di investire nella produzione di energia, nella trasmissione e nelle transizioni rinnovabili". Eni manterrà il controllo di Enipower in termini operativi nonché il consolidamento di bilancio della società. L’accordo è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra cui quelle delle autorità competenti. (Com)