- Il governo “ha scommesso molto sulle Zes (Zone economiche speciali) perché riteniamo siano un volano per lo sviluppo e un sistema per attrarre investimenti nazionali ed internazionali”. Lo ha ribadito il ministro per il Sud, Mara Cafagna, nel corso dell’appuntamento, a Potenza, con i “Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, organizzati dalla presidenza del Consiglio. (Rin)