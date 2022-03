Covid: Agenas, occupazione intensive stabile al 5 per cento, un anno fa era al 33 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 è stabile al 5 per cento. E’ quanto emerge dal monitoraggio nelle ultime 24 ore dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che mette a confronto i dati aggiornati a ieri con quelli del 13 marzo 2021, quando la percentuale era del 33 per cento. Anche l'occupazione nell’area medica non critica rimane invariata, al 13 per cento. Un anno fa era invece arrivava a quota 37 per cento.(Rin)