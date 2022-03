Roma: sindacati-Fish-III settore, bene delibera fondi e procedure disabilità gravissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione l'11 marzo scorso della delibera di giunta capitolina in materia di prestazioni assistenziali domiciliari a favore dei cittadini con disabilità gravissima proposta dell'assessora alle Politiche sociali Barbara Funari". Così in una nota Cgil Roma e Lazio Cisl Roma Capitale Rieti Uil Lazio, Fish Lazio e Forum Terzo Settore. "Attraverso tale provvedimento - continua la nota- Roma Capitale intende riorganizzare la materia dei contributi e assegni di cura previsti per la disabilità gravissima. La delibera introduce importanti novità e recepisce le linee guida approvate a dicembre dalla Regione Lazio, emanate a seguito di un percorso partecipato che ha coinvolto i diversi stakeholder, non ultime le organizzazioni sindacali". (segue) (Rer)