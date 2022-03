Roma: sindacati-Fish-III settore, bene delibera fondi e procedure disabilità gravissima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fondamentale è l'impegno economico da parte del Comune di Roma, che, dopo anni di battaglie, co-finanzia la misura, stanziando 4 milioni di euro di fondi del proprio bilancio, che vanno ad aggiungersi alle risorse del Fondo nazionale per la non-autosufficienza e a quelle stanziate dalla Regione Lazio. Tale decisione consentirà a tutti gli aventi diritto di accedere ai contributi. Ciò rappresenta un'importante inversione di tendenza rispetto la precedente Giunta. Le novità più importanti riguardano: la previsione di tempi certi per l'esame della richiesta, infatti le risposte da parte dei Municipi e Asl dovranno arrivare entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte degli utenti; Inoltre dal prossimo primo luglio le nuove domande potranno essere presentate in qualsiasi momento senza scadenze temporali, 'a sportello', presso i Municipi. Il beneficio sarà rimodulato sulla base di un punteggio previsto nelle linee guida regionali che tiene conto dell'Isee Sociosanitario e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari attivi in favore della persona", continua la nota. (segue) (Rer)