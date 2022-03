Roma: sindacati-Fish-III settore, bene delibera fondi e procedure disabilità gravissima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando penso ad Agenzia Nova, vedo i volti, ormai familiari, di tutti coloro che, giorno dopo giorno si impegnano a raccontare il nostro territorio" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- "Ci auguriamo che questo provvedimento rappresenti l'inizio di una riorganizzazione generale di tutti i servizi alla persona, non più rinviabile, fondamentale per la realizzazione del progetto personalizzato, e che possa superare l'attuale frammentazione degli interventi. Riteniamo urgente procedere in tale direzione, senza poter prescindere dall'apporto e dal coinvolgimento concertativo del sindacato, delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari e del Terzo Settore, in un percorso che si concretizzi nella costituzione di tavoli di merito informativi e concertativi, che abbia il fine di costruire finalmente, nella città di Roma, un sistema di welfare inclusivo che possa migliorare la vita delle persone", concludono Cgil Roma e Lazio Cisl Roma Capitale Rieti Uil Lazio, Fish Lazio e Forum Terzo Settore. (Rer)