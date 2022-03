Energia: Pistelli (Eni), aumento produzione nazionale gas dà benefici al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “non facciamo nuove esplorazioni da dieci anni, però in generale l’aumento della produzione nazionale di gas dà dei benefici al Paese sia in termini di ricadute economiche, dirette e indirette, sia in termini ambientali e climatici”. Lo ha spiegato Lapo Pistelli, direttore Public affairs di Eni, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 17 del 2022 riguardante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale. “Da un lato perché ci consente - anziché di comprare da fuori - di produrre in Italia, dall’altro perché consumare a chilometro zero evita le emissioni del trasporto”, ha spiegato.(Rin)