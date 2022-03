Ucraina: ministra Economia Taiwan, multinazionale Asus potrebbe uscire da mercato russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese dei computer Asus potrebbe accogliere gli appelli dell'Ucraina e "prendere in considerazione" il disimpegno dal mercato russo. Lo ha riferito oggi la ministra degli Affari economici di Taiwan, Wang Mei-hua, nel corso di un'audizione legislativa. Wang ha affermato di aver compreso che Asus stesse pensando di ritirare il suo personale e le sue attività dalla Russia, su sollecitazione dell'Ucraina. L'esponente del governo ha proseguito sottolineando che Asus avrebbe tenuto conto della sua reputazione commerciale e "considerato il disimpegno" dal mercato russo, senza aggiungere dettagli. La multinazionale non ha rilasciato dichiarazioni in merito da quando il ministro ucraino per la Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha fatto appello alla società affinché smettesse di fare affari con la Russia fino al termine dell'aggressione. Sono oltre 330 le società che finora hanno sospeso o interrotto definitivamente le loro operazioni in Russia, secondo "Al Jazeera".(Cip)