Energia: Salvini, governo blocchi accise e iva su benzina, luce e gas, costi insostenibili

23 luglio 2021

- La Lega si aspetta che in settimana il governo blocchi per un periodo di tempo le accise e l'Iva su benzina, luce e gas, come hanno fatto altri in Europa "perché ormai i costi per le famiglie, lavoratori e imprese sono insostenibili". Lo ha detto questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini durante la sua visita al Micam, il salone internazionale del settore calzaturiero, e Homi, il salone degli stili di vita dedicato all' home decor. "Lo strumento lo indichi il governo: scostamento di bilancio, decreto urgente - ha spiegato Salvini -. Qualcuno dice che bisogna aspettare il 31 di marzo per il Documento di economia e finanza per avere l'ok di Bruxelles. L'unica cosa che mi rifiuto di aspettare è l'ok di Bruxelles". "In un momento di tragedia economica l'ultima cosa che possiamo aspettare è l'ok di Bruxelles", ha concluso il leader del Carroccio. (Rem)