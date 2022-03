Ungheria: ministro Esteri, permettere trasferimento armi a Ucraina sarebbe pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consentire il trasferimento di armi dall’Ungheria all’Ucraina porrebbe un rischio di sicurezza. Lo ha detto il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto. “La sua possibile autorizzazione, per la quale spinge la sinistra, è una minaccia”, ha dichiarato in un messaggio su Facebook. “Il governo ha preso una decisione chiara: non manderemo soldati o armi, né consentiremo il trasporto di armi letali attraverso il territorio ungherese”, ha spiegato. “La sinistra ha il punto di vista opposto”, ha continuato, giacché “manderebbe armi e anche militari”. Szijjarto ha ricordato l’attacco lanciato ieri dalla Federazione Russa a una base a circa 20 chilometri dal confine dell’Ucraina con la Polonia, nella quale sarebbero state immagazzinate forniture di armamenti. “Se non avessimo vietato il transito di armi attraverso l’Ungheria, queste sarebbero state consegnate al confine magiaro-ucraino, rappresentando il rischio di un simile attacco nei pressi”, ha affermato il capo della diplomazia ungherese. “Il buonsenso non può desiderare qualcosa del genere”, ha detto. (Vap)