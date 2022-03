Energia: Confcommercio, misure governo vanno nella giusta direzione ma occorre fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge approvato dal Governo per contrastare gli aumenti delle bollette di elettricità e gas “si muove nella giusta direzione in quanto punta a mitigare, per i prossimi mesi, una parte degli annunciati rincari dei prezzi per imprese e consumatori. Ma occorre fare davvero di più per contrastare e contenere l’impatto del rialzo dei valori delle materie prime energetiche, tanto più dopo lo scoppio della guerra in Ucraina”. Lo ha spiegato oggi Giovanni Acampora, membro di Giunta Confcommercio incaricato per la Transizione ecologica e la Sostenibilità, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera sul decreto-legge 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. “Occorrono - ha proseguito Acampora - scelte europee tempestive ed adeguate alla portata delle sfide in campo. E’ necessario, cioè, che l’Europa proceda speditamente in direzione di una compiuta e comune politica energetica e che si promuova un Energy Recovery Fund finanziato da un comune debito pubblico europeo. Inoltre, l’annunciato nuovo regime temporaneo in materia di aiuti di stato dovrebbe assicurare misure di sostegno realmente inclusive di ogni settore economico danneggiato dalla crisi in atto, consentendo compensazioni anche degli extra costi generati dal caro carburanti”. (segue) (Rin)