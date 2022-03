Energia: Confcommercio, misure governo vanno nella giusta direzione ma occorre fare di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul fronte interno, è urgente adottare misure realmente incisive - ha sottolineato Acampora - anche attraverso il ricorso allo scostamento di bilancio, sia ai fini di adeguati ristori per le imprese in linea con quanto indicato nella Comunicazione 'REpowerEu', sia per la sterilizzazione degli oneri generali di sistema. In particolare, occorre introdurre un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per un’adeguata compensazione degli extra costi che l'eccezionale innalzamento dei prezzi delle commodities ha prodotto a carico delle imprese. Si pensi, in particolare e a titolo d’esempio, al commercio alimentare, alla filiera del turismo e ai pubblici esercizi, al settore dei trasporti e della logistica e, più in generale, alle superfici di vendita e dei servizi caratterizzate da una forte incidenza dei consumi di energia. Contro i gravi effetti del caro carburanti, andrebbero, poi, rafforzati gli interventi previsti dal decreto, affiancando ad una sterilizzazione degli incrementi dell’Iva, misure più specifiche: l’introduzione di un credito d’imposta per compensare l’aumento del prezzo industriale del gasolio e l’estensione al metano per autotrazione dell’Iva ridotta al 5 per cento”. “Bisogna - ha concluso Acampora - affrontare e risolvere, alla radice ed in modo strutturale, il tema della dipendenza dalle forniture estere che rende l’Italia intrinsecamente più vulnerabile e soggetta a forti oscillazioni dei prezzi delle commodities. L’attuale scenario di crisi conferma l'errore di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni. Vanno superati troppi ‘no’ preconcetti e l’ipertrofia burocratica che, ad ogni passo, rischia di bloccare decisioni e realizzazioni. Servono pragmatismo e realismo per gestire - in Europa e nel nostro Paese - il processo di transizione energetica all’insegna della convergenza necessaria tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica e sociale”. “E’ necessario, ancora, rivedere e ridimensionare strutturalmente il prelievo fiscale sui carburanti e sul settore dei trasporti e della mobilità, prelievo che ha raggiunto livelli insostenibili e comunque, in molte circostanze, abbondantemente superiori ai costi ambientali generati. In Italia, per esempio, il livello dell’accisa sul gasolio è il più alto d’Europa e, pertanto, vanno ponderati con molta attenzione alcuni interventi previsti nel pacchetto europeo 'Fit for 55'. Interventi che, in assenza di correzioni, colpirebbero duramente la capacità competitiva delle imprese nazionali, a cominciare dall’autotrasporto”. (Rin)