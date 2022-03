Spagna: Commissione mercato valori sospende quotazione Mediaset dopo indiscrezioni stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv) ha deciso di sospendere "come misura precauzionale e con effetto immediato" il prezzo delle azioni di Mediaset Spagna in seguito alla diffusione di "informazioni rilevanti sulla società". Nelle scorse ore diversi quotidiani iberici hanno riportato le indiscrezioni dell'agenzia di stampa "Bloomberg" secondo la quale la famiglia Berlusconi sarebbe pronta ad acquisire il restante 40 per cento per ottenere il pieno controllo della sua unità spagnola quotata, Mediaset Spagna. (Spm)