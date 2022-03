Imprese: da Unicredit finanziamento “futuro sostenibile” da sette milioni per Impresa Sangalli con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Impresa Sangalli Giancarlo & C Srl, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento di sette milioni di euro, della durata di sei anni, assistito da garanzia Sace. È un finanziamento “futuro sostenibile”, l'innovativa gamma di prodotti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, erogato da Unicredit in Lombardia ed è finalizzato a supportare gli investimenti che l’azienda monzese dovrà affrontare a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto di smaltimento rifiuti del Comune di Varese. Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. è una società all'avanguardia nel settore ecologico, presente da oltre cinquant'anni nel settore dei servizi ambientali, con sede legale a Monza e diversi centri di servizio in tutta Italia che forniscono servizi pubblici di primaria importanza, nel rispetto degli standard di qualità previsti dagli organi di regolamentazione, e nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. L'obiettivo di Sangalli è il costante miglioramento delle proprie prestazioni nei mercati di riferimento, adottando soluzioni a basso impatto ambientale e necessarie per la tutela della salute dei cittadini. Il finanziamento a tasso agevolato è subordinato al raggiungimento o al mantenimento di obiettivi di sostenibilità e di efficientamento energetico prefissati, quali le certificazioni ISO in ambito ESG: ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001. (segue) (Com)