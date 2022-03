Imprese: da Unicredit finanziamento “futuro sostenibile” da sette milioni per Impresa Sangalli con garanzia Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso la gamma di finanziamenti denominati futuro sostenibile, vogliamo contribuire a promuovere e supportare le aziende che, come noi, si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio lombardo - afferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit.- Uno degli obiettivi primari che il nostro Gruppo intende conseguire è fornire alle comunità le leve per progredire in modo sostenibile integrando le tematiche Esg nei nostri processi decisionali". “Siamo orgogliosi di sostenere i piani di crescita aziendale di una realtà come Impresa Sangalli Giancarlo & C., che ha scelto di investire sullo sviluppo sostenibile– dichiara Enrica Delgrosso, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di Sace – Con questa operazione, inoltre, Sace conferma il proprio costante impegno al fianco di aziende e banche a supporto della ripartenza dell’economia del territorio e del Paese.” "Per poter condurre investimenti di grande impatto a livello sostenibile e finanziario in una difficile congiuntura economica come quella che stiamo vivendo, è necessario poter far conto su partner di primario livello quale è Unicredit – sottolinea Alfredo Robledo, presidente di Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l – E’ significativo che un primario Gruppo bancario a livello internazionale abbia deciso di dedicare una delle prime operazioni lombarde di “Finanziamento Futuro Sostenibile” al progetto che abbiamo in animo di sviluppare a favore della città di Varese. È stata riconosciuta la strategicità di un costante sviluppo di innovative politiche ambientali a favore del territorio e della comunità servita”, conclude Robledo. (segue) (Com)