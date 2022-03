Covid: Salvini, il 31 marzo il governo tolga tutte le restrizioni e restituisca normalità a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza la richiesta è di togliere green pass, super green pass, tutti i divieti e le restrizioni come sta facendo la grande maggioranza dei Paesi europei". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la sua visita a Fiera Milano Rho per l'inaugurazione del Micam, il salone internazionale del settore calzaturiero, e Homi, il salone degli stili di vita dedicato all' home decor. "Siamo tra i Paesi più vaccinati al mondo e tra quelli che hanno più restrizioni al mondo, comprese quelle sul lavoro – ha proseguito Salvini - Contiamo che con la fine di marzo l'Italia si porti al passo con gli altri Paesi europei restituendo normalità, libertà e lavoro agli italiani che per due anni si sono sacrificati e hanno portato pazienza". "Abbiamo più del 90 per cento di vaccinati, milioni di guariti, più di così agli italiani è impossibile chiedere" ha concluso il leader leghista. (Rem)