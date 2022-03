Ucraina: Salvini, favorevole a ulteriori sanzioni verso la Russia, spero diplomazia funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sostenuto ogni intervento per bloccare la guerra e quindi sosterremo un eventuale inasprimento delle sanzioni conto la Russia, perché tutto quello che aiuta la pace avrà il nostro sostegno, basta che sia efficace". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la sua visita a Fiera Milano Rho per l'inaugurazione del Micam, il salone internazionale del settore calzaturiero, e Homi, salone degli stili di vita dedicato all' home decor. "Io sto facendo di tutto per fermare la guerra - ha sottolineato il leader leghista -, condanno chi spara, chi attacca, chi bombarda. Bisogna fare tutto il possibile per avvicinare la pace". Salvini ha poi spiegato di sperare nel successo della diplomazia del dialogo e nel confronto, più che nella risposta armata "perché altrimenti se a missile si risponde con missile rischiamo tutti di uscirne con le ossa rotte. Poi mi sembra chiaro chi aggredisce e chi è aggredito". (Rem)