Nicaragua: chiesti otto anni di carcere per leader di opposizione Cristina Chamorro

- Le autorità giudiziarie del Nicaragua hanno dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e appropriazione indebita la leader di opposizione Cristina Chamorro, detenuta dallo scorso giugno nel contesto dell’ondata di areasti che ha preceduto le elezioni presidenziali di novembre. Lo denuncia il Centro nicaraguense per i diritti umani (Cenidh), secondo cui la procura ha chiesto otto anni di carcere. Condannato per gestione abusiva e appropriazione indebita anche suo fratello Pedro Joaquín Chamorro, per il quale sono stati chiesti nove anni di carcere. I due sono figli dell’ex presidente del Nicaragua, Violeta Chamorro, e di Pedro Joaquín Chamorro, fondatore dello storico quotidiano “La Prensa”. (segue) (Mec)