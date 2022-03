Nicaragua: chiesti otto anni di carcere per leader di opposizione Cristina Chamorro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 9 marzo il governo degli Stati Uniti ha sanzionato altre nove persone per il loro contributo al sistema di violazioni dei diritti umani in Nicaragua. Tra questi, riferisce una nota del Dipartimento di stato, ci sono tre alti esponenti del Consiglio elettorale supremo (Cse), cinque deputati dell’Assembla nazionale e un giudice. Il governo degli Stati Uniti, recita la nota, è profondamente preoccupato per la mancanza di trasparenza ed equità mostrate nei processi ai prigionieri politici in Nicaragua. La legge rende le persone colpite non ammissibili al visto e all’ingresso negli Stati Uniti. (segue) (Mec)