Nicaragua: chiesti otto anni di carcere per leader di opposizione Cristina Chamorro (4)

- L’Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha espresso preoccupazione per le protratte violazioni dei diritti umani in corso in Nicaragua, in un’informativa presentata il 7 marzo alla 49ma sessione del Consiglio dei diritti umani. “Le nostre informazioni indicano che almeno 43 persone continuano a essere detenute nel contesto delle elezioni del 2021, caratterizzate da restrizioni dei diritti civili e politici, compresi i diritti alla libertà di espressione, associazione, riunione pacifica e partecipazione politica”, ha detto Bachelet. L’Alta commissaria ha quindi condannato la morte in detenzione il mese scorso di Hugo Torres, un importante leader dell’opposizione arrestato prima delle elezioni. “La salute di molti altri detenuti è peggiorata negli ultimi mesi”, ha dichiarato. (segue) (Mec)