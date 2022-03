Nicaragua: chiesti otto anni di carcere per leader di opposizione Cristina Chamorro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bachelet ha espresso preoccupazione la recente ripresa dei processi contro alcuni di questi detenuti, chiusi con dure pene detentive nei confronti di almeno 34 persone in violazione del giusto processo. “Dovrebbero essere poste in essere garanzie per processi equi, in linea con gli standard internazionali in materia di diritti umani”, ha detto l’alta funzionaria Onu. Bachelet si è anche detta preoccupata per le continue cancellazioni dello status giuridico di diverse istituzioni e organizzazioni della società civile. “Nei primi due mesi del 2022 la personalità giuridica di 12 Università e 26 organizzazioni non governative è stata cancellata dall'Assemblea Nazionale, senza possibilità per i loro rappresentanti di intervenire in loro difesa. Nel 2021 erano già state cancellate allo stesso modo anche 54 organizzazioni non profit”, ha dichiarato. (segue) (Mec)