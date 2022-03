Imprese: Spagna, nel 2021 il 93 per cento investimenti Acciona allineati con obiettivi sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, il 93 per cento degli investimenti di Acciona, società spagnola di infrastrutture ed energie rinnovabili, era allineato alla tassonomia europea delle attività sostenibili, con una crescita di 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito dall'azienda in un comunicato, la produzione rinnovabile di Acciona Eneria (11,2 GW) ha evitato nel 2021 l'emissione di 13,4 milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera, equivalente alle emissioni di un paese delle dimensioni della Slovenia in un anno. Acciona ha anche recuperato l'87 per cento dei rifiuti della sua attività e ha ridotto la loro produzione del 22 per cento rispetto al 2020. La società ha, infine, investito più di 12,2 milioni a iniziative sociali legate ai progetti dell'azienda o all'attività della sua fondazione aziendale Acciona.org, beneficiando due milioni di persone. (Spm)