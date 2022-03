Sanità: legale Garavaglia, rivoluzionate sentenze di condanne e ridicolizzata indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jacopo Pensa il legale del ministro Massimo Garavaglia, la cui assoluzione è stata confermata oggi in appello, ha dichiarato che "la Corte d'appello ha rivoluzionato la sentenza di primo grado per quanto riguarda le condanne e ha nello stesso tempo ha ridicolizzato l'indagine per come è stata fatta e per il taglio che era stato dato". "Questa è la prova di una giustizia che deve andare a guardare, a leggere a studiare e ad ascoltare" ha sottolineato Pensa. "Fino ad adesso era stata una giustizia inascoltata". "Già in udienza preliminare erano state enucleate tante prove e invece non sono state prese in considerazione" ha aggiunto l'altro difensore di Garavaglia, Gaia Pensa. "Dunque si poteva risparmiare tanto tempo, ma è andata bene". (Rem)