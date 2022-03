Nato: Urso (Fd’I), rafforzamento difesa europea è a beneficio dell'Alleanza ma servono risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Serve un rafforzamento della difesa europea per rafforzare la Nato e per farlo occorre stanziare risorse finanziarie significative. Lo ha detto il presidente della Fondazione Farefuturo, Adolfo Urso, a margine del primo giorno di tavola rotonda "L'Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione Farefuturo in partenariato con l’International Republican Institute-Iri e il Comitato Atlantico Italiano presso il Senato. Il rafforzamento della difesa europea è essenziale ma servono risorse “perché è noto a tutti che nel bilancio europeo le risorse per la difesa sono state purtroppo dimezzate”, ha ricordato Urso. “Non è più possibile farlo”, ha continuato. “Siamo di fronte a una sfida globale tra sistemi autoritari e democrazie occidentali, che nel caso dell’invasione russa in Ucraina è particolarmente evidente perché è la prima volta nella storia che vi è un’invasione militare in una democrazia occidentale europea tesa a conculcare le libertà fondamentali su cui è nata la nostra comune casa”, ha detto il presidente della Fondazione Farefuturo. (Res)