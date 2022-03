Imprese: fonti stampa, Mfe valuta acquisto del 100 per cento di Mediaset Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Media For Europe (Mfe), società della famiglia Berlusconi, starebbe considerando una nuova offerta per acquisire il pieno controllo della sua unità spagnola quotata, Mediaset Spagna, della quale detiene attualmente circa il 56 per cento. Lo riferiscono alla testata Usa "Bloomberg" fonti vicine all'operazione. Mfe potrebbe completare la transazione nelle prossime settimane, anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa. L'intero business spagnolo è attualmente valutato a circa 1,57 miliardi di euro. Nel frattempo, Mfe all'inizio di questo mese ha chiesto l'approvazione per aumentare la sua partecipazione nel canale tedesco ProSiebenSat.1 Media Se, di cui è già il maggiore azionista. La società prevede di aumentare lentamente la sua posizione in ProSieben prima di cercare il controllo in una fase successiva. La decisione della Mfe di Berlusconi di escludere Mediaset Spagna dalla Borsa, di unire le attività italiane e spagnole e di aumentare la sua partecipazione nella società tedesca sarebbe un ulteriore tentativo di creare un'emittente televisiva europea in mezzo alla crescente concorrenza delle piattaforme di streaming come Netflix. (Nys)