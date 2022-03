Taiwan: ministero Economia, prezzo Gpl per uso domestico stabile fino alla fine di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del Gpl venduto in bombole per uso domestico a Taiwan non subirà incrementi fino alla fine di aprile. È quanto si legge in una relazione presentata oggi al parlamento locale dal ministero degli Affari economici (Moea), che tenta così di alleviare l’onere finanziario per le famiglie nel mezzo dell’inflazione e del rincaro dei combustibili causato dalla guerra in Ucraina. Stando ai dati dell’Ufficio energetico del dicastero, il prezzo medio al dettaglio di una bombola da 20 chilogrammi di Gpl si attestava a 22,97 dollari a febbraio. In merito all’imminente scadenza del contratto con la Russia per la fornitura di Gnl, il dicastero ha annunciato di aver già identificato fonti di approvvigionamento alternative, tra cui gli Stati Uniti. Con una quota del 9,7 per cento, la Russia era il terzo maggior fornitore di Gnl dell’isola: il 71 per cento dell’approvvigionamento è assicurato da contratti a medio e lungo termine stipulati con Australia, Qatar e altri 12 Paesi. (Cip)