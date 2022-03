Energia: Bulgaria, premier Petkov e datori di lavoro discutono situazione del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Bulgaria Kiril Petkov ha fissato oggi un incontro con le organizzazioni dei datori di lavoro per discutere la situazione del mercato dell'energia elettrica. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Bnr", rilanciando una nota dell'esecutivo di Sofia. Al centro dell'incontro sarà in particolare il contesto del settore energetico alla luce del conflitto in Ucraina. Alla riunione parteciperanno anche la ministra dell'Economia Kornelija Ninova e il ministro dell'Energia Alexander Nikolov. (Seb)