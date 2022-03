Cina: usato immobiliare, domanda in aumento del 34,7 per cento annuo in 65 città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato cinese dell'usato immobiliare ha registrato una crescita nel mese di febbraio, con una domanda di alloggi di seconda mano in aumento del 34,7 per cento annuo in 65 città. È quanto evidenzia un rapporto della piattaforma di vendita online 58.com e del portale di informazione sul settore immobiliare anjuke.com. Il prezzo medio degli alloggi di seconda mano è aumentato dello 0,42 per cento nello stesso periodo. Come spiegato dal ricercatore del 58 Anjuke Institute, Lu Qilin, il rialzo è dovuto principalmente all'impennata della domanda e all’impatto di alcune politiche favorevoli, tra cui i tagli dei tassi d'interesse e la riduzione dei coefficienti di acconto. (Cip)