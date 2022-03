Taiwan: Covid, Centro di comando epidemico segnala 75 nuove infezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taiwan ha segnalato oggi 75 nuove infezioni da Covid-19, di cui 73 importate dall’estero. Di queste, 35 sono state riscontrate in viaggiatori risultati positivi al loro arrivo sull’isola. Nessuna informazione sul loro stato di vaccinazione è stata rilasciata. I casi domestici sono stati rilevati in un residente di Taoyuan vaccinato con doppia dose e in un residente di Keelung immunizzata con una prima dose. Dall’inizio della pandemia nel 2020, Taiwan ha confermato 21.363 casi, di cui 15.490 a trasmissione locale. Il numero dei decessi rimane stabile a 853. (Cip)