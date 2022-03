Ucraina: Visco, ombra di acuta incertezza sull’economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gravi eventi di queste settimane hanno gettato un’ombra di acuta incertezza su un’economia mondiale che già negli ultimi quindici anni aveva subito gli sconvolgimenti conseguenti prima alla crisi finanziaria globale, poi alla pandemia. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla XIII Conferenza Banca d'Italia-Maeci - Transizione energetica, finanza e clima: sfide e opportunità – organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Banca d'Italia. "Il contesto emerso dalla fine della guerra fredda sembra ora essere rimesso in questione. Sono divenuti incerti il quadro di integrazione economica e finanziaria internazionale e l’articolato assetto multilaterale che, pur tra molte difficoltà, era riuscito a mantenere in vita il dialogo e la cooperazione. Crepe già erano emerse negli ultimi anni; oggi è a repentaglio la pace nel nostro continente, elemento cruciale degli equilibri determinatisi nel secondo dopoguerra del secolo scorso. Si tratta di una cesura profonda, oltre che drammatica, che non potrà che portare a equilibri diversi, ancorché ora difficili da definire", ha aggiunto Visco. (Rin)