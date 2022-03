Hong Kong: indice Hang Seng cede il 3,8 per cento a mezzogiorno, ai minimi da sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice Hang Seng della Borsa di Hong Kong ha ceduto il 3,08 per cento a 19.771,47 punti nella pausa di mezzogiorno (ora locale), toccando i minimi in sei anni. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui la brusca contrazione riflette le preoccupazioni associate alla serrata del polo tecnologico di Shenzhen e un’ulteriore stretta normativa da parte della Cina continentale a contenimento della recrudescenza di Covid-19. Le azioni delle società di e-commerce JD.com e Alibaba hanno registrato rispettivi tracolli del 14,6 e dell’8,4 per cento, seguite da Tencent (-4,8 per cento) e da Meituan, Haidilao e Sands China, che hanno perso almeno il 10 per cento ciascuna. (Cip)