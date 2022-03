Energia: Visco, forse necessario rallentare sulle dismissioni delle centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere necessario discostarsi, temporaneamente, dal sentiero di decarbonizzazione intrapreso, ad esempio rallentando la dismissione delle centrali a carbone, ma occorre evitare che questi scostamenti inducano incertezza sui piani a medio termine, con l’effetto di scoraggiare gli investimenti indispensabili a realizzare la transizione energetica. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla XIII Conferenza Banca d'Italia-Maeci - Transizione energetica, finanza e clima: sfide e opportunità – organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Banca d'Italia. "Va riaffermato con chiarezza l’impegno a perseguire la strategia di transizione ambientale. Questa sfida permea il tema dell’incontro di oggi: la transizione energetica e gli strumenti per realizzarla, in Europa e nel mondo", ha aggiunto Visco, secondo cui la guerra ha reso inoltre pressante la necessità di affrontare il nodo della sicurezza energetica. "In Europa, dove le politiche energetiche dei singoli paesi sono inevitabilmente interdipendenti, si pone l’esigenza di affrontare questa sfida in modo collettivo e unitario. Le proposte avanzate nei giorni scorsi dalla Commissione europea mirano a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia e ridurre la dipendenza dalle importazioni dalla Russia. Se il rafforzamento della sicurezza energetica, come ogni assicurazione, comporta dei costi, esso pone anche difficili dilemmi, quale quello tra garantire approvvigionamenti più sicuri nell’immediato e assicurare la sostenibilità economica e ambientale nel medio", ha affermato ancora il governatore della Banca d'Italia. (Rin)