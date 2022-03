Ucraina: Cina su presunti aiuti militari alla Russia, Usa non alimentino tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità nel contesto della crisi in Ucraina è "esercitare moderazione e smorzare la situazione di tensione, anziché aggiungere benzina sul fuoco”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, in risposta alle dichiarazioni rilasciate da due anonimi funzionari statunitensi al “Washington Post”, secondo cui la Russia si sarebbe rivolta alla Cina per ottenere equipaggiamento e aiuti militari nelle settimane successive all'inizio dell'invasione dell'Ucraina. (Cip)