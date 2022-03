Abruzzo: Pd, su tagli voli per Linate impegno disatteso della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 28 marzo l'Abruzzo perde i voli delle 6:05 verso Milano a causa dei tagli voluti dal vettore Ita Airways. "Questo accade nella totale inerzia della Regione, che, sebbene fosse da tempo al corrente di tale rischio, tanto che a ottobre l'assessore D'Amario, incalzato dal consigliere Pd Pierpaolo Pietrucci, promise di agire dando addirittura per risolta la questione. Un impegno disatteso, la Regione non ha fatto nulla ed è stata incapace anche di promuovere un'azione efficace per mantenere i voli e assicurare all'utenza un collegamento importante e strategico che esiste sin dagli anni '60". Lo affermano il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci e il consigliere Antonio Blasioli, che annunciano un'interpellanza all'esecutivo per capire cosa il governo regionale stia facendo per frenare un ridimensionamento che rischia di penalizzare in modo drastico l'aeroporto d'Abruzzo. "Senza i voli mattutini verso Milano, la nostra regione fa un balzo indietro di almeno trent'anni: le nuove destinazioni annunciate sono fumo negli occhi rispetto a tale situazione, evidenziata nel report che il presidente della Saga ha di recente affidato alla Commissione regionale di competenza – riprendono Paolucci e Blasioli –. Un quadro, quello delineato dal gestore aeroportuale in Commissione, che va in corto circuito con la realtà, smentendo le promesse fatte dall'esecutivo a ottobre. Una situazione che potrebbe essere ancora più pesante, perché a mezzo stampa veniamo a conoscenza anche del possibile ridimensionamento dell'alternativa Ryanair a Linate, cioè i voli che la compagnia lowcost fa su Bergamo tutti i giorni, tranne la domenica. Novità anche qui: le partenze delle 6.40 dalla prossima estate passeranno da 7 a 4, perché la compagnia le sposterà in tarda mattinata, lasciando scoperto anche questo collegamento". (segue) (Gru)