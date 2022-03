Abruzzo: Pd, su tagli voli per Linate impegno disatteso della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una situazione - proseguono - che declasserà ulteriormente il nostro scalo, mettendone a rischio potenziale, indotto e anche posti di lavoro. L'Abruzzo perderà il collegamento più sfruttato, sia per ragioni di lavoro sia per gli hub internazionali, questo senza una programmazione alternativa e capace di ammortizzare tale colpo. Un taglio che penalizza fortemente la nostra economia, ma anche l'utenza delle regioni vicine che storicamente usufruivano dell'andata e ritorno in giornata e che si aggiunge anche ad altre perdite, una per tutte, quella del volo per Francoforte, che dopo l'annuncio delle nuove rotte scopriamo sarà sostituito con quello per Memmingen, ridente località della Baviera, che nulla ha a che vedere con il primo, il più importante aeroporto della Germania. Mentre tutte le altre regioni decollano, noi restiamo a terra e ancora una volta a fare le spese dell'incapacità programmatoria del governo regionale di centrodestra sono gli abruzzesi, gli stessi ai quali Marsilio & Co. hanno fatto credere che bastassero gli arrosticini per partire alla conquista del mondo e proprio dall'aeroporto d'Abruzzo, che è stato uno dei primi scenari degli spot promozionali della Giunta di centrodestra. Un investimento, quello in promozione turistica, che rischierà di andare in perdita se chi governa non si muove subito e rimette in rotta lo scalo, come l'amministrazione regionale di centrosinistra aveva cominciato a fare sia a livello strutturale che commerciale e, soprattutto, con una programmazione efficace ed efficiente", concludono. (Gru)