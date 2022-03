Sanità: Garavaglia e Mantovani assolti in appello a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermata l'assoluzione nel processo d'appello per il ministro del turismo ed esponente della Lega Massimo Garavaglia, già assolto in primo grado nel 2019. Il leghista era imputato per turbativa d'asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all'economia. I giudici della corte d'appello di Milano hanno assolto anche l'ex vicepresidente di Regione Lombardia, Mario Mantovani, che in primo grado era stato invece condannato a cinque anni e mezzo per corruzione, concussione e turbativa d'asta. (Rem)