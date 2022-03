Sardegna: Confartigianato, nell'Isola è crisi profonda per taxi, Ncc e servizi navetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, con motori spenti e personale in cassa integrazione, il settore in Sardegna ha perso oltre 50 milioni per mancati ricavi. Nell’anno contrassegnato dal lockdown, complessivamente in Italia sono mancati 76 milioni di turisti rispetto al 2019 equivalenti a 228 milioni di presenze, -87 per cento le prenotazioni aeree, -53,5 per cento traffico ferroviario, 27 milioni in meno per viaggi di lavoro (congressi, convegni, seminari, fiere, attività culturali), -39 per cento spostamenti da e verso stazioni ferroviarie, porti, metropolitane e aeroporti), 4,5 milioni di alunni e docenti delle scuole che non hanno partecipato a viaggi di istruzione. Inoltre, a mettere all’angolo il settore c’è l’aumento vertiginoso di questi ultimi mesi del gasolio per autotrazione, il carburante largamente più diffuso che fa muovere i mezzi. Il prezzo del diesel alla pompa un anno fa era di 1,35 al litro, oggi è arrivato a 2,156 euro (+ 59,9 per cento). Oltre a questo, i bus turistici, servizi aggiuntivi di trasporto pubblico e mobilità scolastica, sono tra il “martello” dei caro gasolio e l’”incudine” dei contratti fissi siglati. Il costo del pieno ad esempio per uno scuolabus, è passato da 270 euro a 432 (162 euro in più) che non può essere scaricato in alcun modo sui Comuni. (segue) (Rsc)