Sardegna: Confartigianato, nell'Isola è crisi profonda per taxi, Ncc e servizi navetta (4)

- “Oggi è ancora più urgente porre subito rimedio alla drammatica situazione che potrebbe far diventare conveniente per le imprese spegnere i motori anziché continuare a viaggiare in perdita – continua Mereu - con conseguenze devastanti per la ripresa economica in atto. La situazione è talmente grave che le imprese non sono più in grado di garantire i servizi. Per tale ragione al Governo diciamo che sono urgenti e indispensabili strumenti nuovi che consentano di assorbire le perdite di fatturato a fronte dei maggiori costi e formule nuove che ridisegnino e riprogrammino la domanda di mobilità consentendo alle imprese di questo comparto di ricominciare a lavorare. Per ciò che riguarda i sostegni, finora il settore ha ottenuto solo briciole ed è così anche con il nuovo Decreto Sostegni senza aiuti concreti, significativi e tempestivi la categoria rischia di sparire definitivamente. Il settore è fortemente debilitato e, anche se c’è una lentissima ripresa, continua a crescere costi di gestione, affitti e assicurazioni. Occorrerebbe un rimedio shock come un intervento temporaneo sull’Iva, una defiscalizzazione e poi un taglio alle accise. E, per chi lavora con il pubblico, clausole di revisione prezzi e la compensazione negli appalti pubblici come avvenuto per l’edilizia”. (segue) (Rsc)